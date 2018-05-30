Администрация Серова попросила переселенную семью вернуться в «фекальный дом» (ФОТО)

Семья из «фекального дома» добилась переселения из аварийного жилья. Однако через неделю администрация Серова забрала у них предоставленную квартиру.

В Серове семья из аварийного «фекального дома» добилась переселения. Им позвонили из администрации города и сообщили, что у них есть помещение, которое мэрия может им отдать. Это квартира площадью 47 кв. м. в доме, сданном в эксплуатацию в 2013 году. Как пояснили в администрации, квартира предназначалась жителю Серова, но он за 4 года так и не пришел за ключами, и квартиру можно считать свободной.





Семья въехала в новое жилье, начала готовиться к ремонту, оформлять документы на жилплощадь. Через неделю им позвонили из мэрии и сообщили, что квартиру придется освободить, так как нашелся хозяин.





Сейчас в доме с фекалиями кругом плесень, проблемы со светом и газом, но там все еще живут люди, так как им некуда уехать, администрация города не предоставляет новое жилье, пишет «Глобус Серов».







Квартира в «фекальном доме» и квартира от мэрии