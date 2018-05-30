+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
день: +10
вечер: +10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.64 + 0.37
EUR 72.53 - 0.3
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Экс-сотрудница Управления соцполитики Ирбита сядет в тюрьму за присвоение маткапитала

30 мая 2018, 09:00Добавить новость
администрация,деньги,дети,мошенничество,нарушение,прокуратура,Свердловская область,материнский капитал,Ирбит,социальная политика
В Ирбите полтора года колонии общего режима назначили бывшей работнице Управления соцполитики за присвоение средств материнского капитала.

Сотрудница управления являлась специалистом отдела семейной политики города Ирбита. В течение 2016 года она, используя своё семейное положение, дважды оформляла фиктивные документы на получение областного материнского капитала земельных участков.

Женщина имела доступ к служебным данным. Используя эту информацию, сотрудница управления подбирала гражданок, которым полагался областной капитал, а затем изготавливала фиктивные бумаги на право распоряжения средствами.

Так, при установленном размере областного маткапитала в сумме более 121 тысячи рублей подсудимая приобретала за обговоренную с продавцами сумму в 20 тысяч рублей. Разницу она присваивала себе.

Женщины, на который были оформлены документы, позже узнавали, что они уже «распорядились» маткапиталом. После этого пострадавшие обращались с заявлением в Управление соцполитики.

В марте 2017 года женщина уволилась по собственному желанию. Ей назначили полтора года колонии общего режима, передаёт пресс-служба региональной прокуратуры.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

ООО «МедикоФарм» из Новоуральска оштрафовано за поставку контрафактных лекарств
сегодня, 09:30
0 0
Пять тысяч рублей украдены с карты пожилой тагильчанки
вчера, 07:30
0 5
Плата за детские сады в Нижнем Тагиле увеличится с 1 июня
25 мая, 20:30
8 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 40
Подписаться на новости