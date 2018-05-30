Экс-сотрудница Управления соцполитики Ирбита сядет в тюрьму за присвоение маткапитала

Сотрудница управления являлась специалистом отдела семейной политики города Ирбита. В течение 2016 года она, используя своё семейное положение, дважды оформляла фиктивные документы на получение областного материнского капитала земельных участков.



Женщина имела доступ к служебным данным. Используя эту информацию, сотрудница управления подбирала гражданок, которым полагался областной капитал, а затем изготавливала фиктивные бумаги на право распоряжения средствами.



Так, при установленном размере областного маткапитала в сумме более 121 тысячи рублей подсудимая приобретала за обговоренную с продавцами сумму в 20 тысяч рублей. Разницу она присваивала себе.



Женщины, на который были оформлены документы, позже узнавали, что они уже «распорядились» маткапиталом. После этого пострадавшие обращались с заявлением в Управление соцполитики.



В марте 2017 года женщина уволилась по собственному желанию. Ей назначили полтора года колонии общего режима, передаёт пресс-служба региональной прокуратуры.