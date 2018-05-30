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Новости Нижнего Тагила

Отобранные из семьи в Карпинске дети попадают в больницу из реабилитационного центра

30 мая 2018, 11:45Добавить новость
карпинск,дети,больница,родители,ПДН,социально-реабилитационный центр,температура

В Карпинске из многодетной семьи забрали пятерых детей. Накануне одна девочка попала в больницу из социального центра, где находилась. При этом не лишенным родительских прав родителям об этом никто не сообщил.

Девочка оказалась в больнице с кашлем и температурой выше 38 градусов. Родители об этом узнали, когда пришли навестить детей. Родители сообщили, что это не первый случай, когда дети попадают в больницу из социально-реабилитационного центра. Ранее их шестилетний и двухлетний сыновья после нахождения в учреждении оказались в больнице с бронхитом. Помимо этого, со слов родителей, в этом же центре была избита их 14-летняя дочь, пишет Regnum.

Напомним, что детей из семьи забрали сотрудники ПДН. Они пришли к семье неожиданно, когда родители укладывали малышей спать, и забрали детей без объяснения причин. Семья не злоупотребляет алкоголем, не состоит на учете, не лишена и не ограничена в родительских правах.

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