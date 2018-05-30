Отобранные из семьи в Карпинске дети попадают в больницу из реабилитационного центра

Девочка оказалась в больнице с кашлем и температурой выше 38 градусов. Родители об этом узнали, когда пришли навестить детей. Родители сообщили, что это не первый случай, когда дети попадают в больницу из социально-реабилитационного центра. Ранее их шестилетний и двухлетний сыновья после нахождения в учреждении оказались в больнице с бронхитом. Помимо этого, со слов родителей, в этом же центре была избита их 14-летняя дочь, пишет Regnum.