Пособие на ребенка до трех лет может быть увеличено в России до 10 тысяч рублей

В России может быть увеличено пособие на ребенка от полутора лет. Его сумма не изменялась уже более 20 лет и составляет 50 рублей. В условиях современных реалий оно должно быть поднято до 10 тысяч рублей, считает правительство. Разобраться с этим вопросом поручил Минтруду Дмитрий Медведев.

Это пособие традиционно выплачивал работодатель, но с его увеличением это может стать тяжелым бременем для предпринимателей, пишут «Известия», поэтому Минтруду нужно разработать новый механизм выплаты материальной поддержки. Также пока непонятно, кто будет выплачивать пособие матерям, которые официально на момент декрета нигде не работали.

На сегодняшний момент вопрос находится на стадии обсуждения, в Минфине пояснили, что от Минтруда они пока не получали никаких данных о возможных изменениях.