Приказ Евраз НТМК о смене рабочего графика был отменен в Нижнем Тагиле

Отмена приказа о смене графика рабочего времени была на Евраз НТМК. Согласно директиве от 18 мая, сотрудники должны были выходить на работу на час раньше с 1 июля. Руководство НТМК связывало изменения с закрытием моста на улице Циолковского.

По предварительной информации, приказ о смене рабочего графика на Евраз НТМК был отменен.

Напомним, на комбинате 18 мая был подписан приказ о смене графика рабочего времени на час. Рабочая смена сотрудников, согласно приказу, должна была начинаться в 7:00. По сообщению пресс-службы Евраз НТМК, данная мера была предпринята в связи с предстоящим ремонтом моста по ул. Циолковского.

Сообщение об изменении прихода на работу вызвало негативные отклики среди сотрудников НТМК. Прежде всего, ситуацией были недовольны тагильчане с детьми-дошкольниками и сотрудники, проживающие в пригороде Нижнего Тагила.

Теперь подъем в 4:00, край в 5:00, к 6:00 ребенка в садик! Нормально придумали, -- возмутился в комментариях к новости тагильчанин.

Такое управление рабочим временем выдает полное отсутствие всякой логики и здравого смысла, -- говорит сотрудник комбината.

Автолюбители, которые ежедневно пользуются маршрутом через мост, высказывали мнение о том, что в любом случае пробки будут неизбежны.

Та же пробка, только на час раньше будет, -- возмущались приказом НТМК водители.

28 мая появилась информация об отмене ранее изданного приказа.

Официальный комментарий от Евраз НТМК о причинах аннулирования ранее созданного приказа редакцией получен не был. В телефонной беседе редакции подтвердили, что переноса графика на НТМК не будет до утверждения окончательных сроков работ на мосту.

В администрации города пояснили, что на сегодняшний день конкретных сроков закрытия дороги на улице Циолковского нет.