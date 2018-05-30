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Новости Нижнего Тагила

Приют для матерей в тяжелой жизненной ситуации откроется в Нижнем Тагиле

30 мая 2018, 22:10Добавить новость
администрация,деньги,дети,Нижний Тагил,помощь,ребенок,Дар жизни,Скорбященский монастырь

Центр материнства и детства «Дар жизни», который функционирует в Нижнем Тагиле при Скорбященском женском монастыре, планирует создание дома для матерей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2017 году «Дар жизни» получил от администрации помещение цокольного этажа в Нижнем Тагиле по улице Горошникова, 68. Центр материнства выдвинул идею разместить по указанному адресу дом для мам.

Представители общественной палаты Нижнего Тагила посетили кризисный центр и одобрили данный проект. Предполагается, что помощь будет оказываться конкретным семьям, людям и организациям. Председатель комиссии игуменья Мария считает, что Общественная палата должна взять на себя роль гаранта в данном проекте.

Прихожане монастыря при поддержке добровольцев навели порядок в будущем приюте. Но помещению необходим капитальный ремонт. Представители центра составили смету в размере 1 млн 600 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Все новости», дому материнства и детей требуется замена окон и дверей, а также отделочные работы.

Руководитель центра «Дар жизни» Екатерина Ромашко обратилась к жителям города с просьбой оказать любую посильную помощь.

Кризисный центр планирует провести благотворительную акцию в поддержку открытия приюта. Первый этап начнется в июне перед Днем семьи, любви и верности. А второй этап будет приурочен к Рождественской неделе милосердия.
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