Система-112 заработает в Свердловской области с 1 июня

Уральцы смогут сообщать на номер 112 о ситуациях, разрешение которых требует непосредственного участия специальных служб – полиции, службы спасения, скорой помощи, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Система оповещает о случившемся все требующиеся службы одновременно. Оператор обрабатывает каждый поступающий звонок не более 75 секунд.

Мы получили отлаженный механизм приёма обращений от свердловчан по принципу «одного окна». В случае ЧС службы реагирования смогут более оперативно координировать свои действия, что повысит скорость оказания помощи пострадавшим отметил вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов.

Система-112 для жителей Екатеринбурга работает с начала 2018 года. В городе работают 73 дежурные диспетчерские службы, сообщает «Областная газета».