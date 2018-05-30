+10
Свердловская область
Нижний Тагил
+10
вечер: +9
ночь: +12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.64 + 5.38
EUR 72.53 + 1.97
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Система-112 заработает в Свердловской области с 1 июня

30 мая 2018, 13:05Добавить новость
администрация,Екатеринбург,помощь,происшествие,Свердловская область,экстренные службы,телефонный номер,112,оператор
Пробные испытания Системы единого телефонного номера экстренных служб 112 закончились на Среднем Урале. С 1 июня единый номер 112 начнет работу в регулярном режиме на территории всей Свердловской области.

Уральцы смогут сообщать на номер 112 о ситуациях, разрешение которых требует непосредственного участия специальных служб – полиции, службы спасения, скорой помощи, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Система оповещает о случившемся все требующиеся службы одновременно. Оператор обрабатывает каждый поступающий звонок не более 75 секунд.

 

Мы получили отлаженный механизм приёма обращений от свердловчан по принципу «одного окна». В случае ЧС службы реагирования смогут более оперативно координировать свои действия, что повысит скорость оказания помощи пострадавшим, -- отметил вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов.

 

Система-112 для жителей Екатеринбурга работает с начала 2018 года. В городе работают 73 дежурные диспетчерские службы, сообщает «Областная газета».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

15 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге
27 мая, 10:35
0 1
«Золотой парашют»: Ройзман получил 92 тыс. руб. после отставки из мэрии Екатеринбурга
26 мая, 18:05
0 2
Житель Невьянска перед исчезновением ездил на концерт в Екатеринбург (ФОТО)
26 мая, 15:00
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 49
Сейчас на сайте 3236 гостей и 27 пользователей
Подписаться на новости