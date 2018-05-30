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Новости Нижнего Тагила

Житель Тавды совершил разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку

30 мая 2018, 06:35Добавить новость
алкоголь,кража,насилие,пенсионеры,Свердловская область,суд,травма,уголовное дело,Тавда,ветеран
Житель посёлка Азанка Тавдинского района Иван Панпурин признан виновным в совершении разбойного нападения. Следователю удалось доказать, что мужчина ограбил 89-летнюю пенсионерку, ветерана Великой Отечественной войны, применив в её отношении физическое насилие.

В период с 20:30 7 января 2018 года до 13:00 8 января 2018 Панпурин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом 89-летней пенсионерки, полагая, что у неё имеются денежные средства.

В доме он начал требовать от потерпевшей деньги, а после того, как она отказалась их отдать, нанёс несколько ударов кулаком по голове. Затем Панпурин принялся душить пенсионерку, пока она не потеряла сознание. После этого он обыскал комнату и под подушкой обнаружил кошелёк, в котором находились 2,5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимый сознался в содеянном и написал явку с повинной. Суд назначил Ивану Панпурину наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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