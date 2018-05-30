Жители Билимбая выступили против установки памятника Николаю II

Жители поселка написали письмо в адрес священнослужителя, обосновав свою просьбу тем, что решение об установке памятника последнему российскому императору было принято без их участия. Кроме этого, жители поселка утверждают, что памятник нужен только для привлечения внимания к некоторым должностным лицам во время приезда патриарха. Также император никогда не посещал Билимбай.