Денис Симачев: дело ТОАЗа напоминает пьесу Шекспира «Много шума из ничего»

Рассмотрение дела продолжается в Комсомольском суде Тольятти. У многих появились предположения, что инициатором тяжб стала московская компания «Уралхим», которая захотела «прибрать к рукам» ТОАЗ и сфабриковала все обвинения.

Недавно стороны перешли к прениям. Адвокат обвиняемых Денис Симачев иронично отмечает, что вся эта ситуация похожа на шекспировскую пьесу «Много шума из ничего». Напомним, в начале процесса бывших руководителей завода обвинили в хищении продукции.

Симачев добавил, что документы по делу на данный момент насчитывают 500 томов. Однако подтверждение преступлению найдено не было, сообщает издание “Площадь свободы”.

Во время следствия было установлено, что ТОАЗ продал швейцарской компании свою продукцию по рыночной цене. И это подтверждается 65,5 миллиардами рублей, которые были получены от «Нитрохем Дистрибьюшн». Конкуренты же заявили, что этих средств ТОАЗу хватит только на «поддержание штанов». Адвокат подсудимых Гофштейн уже опроверг эту информацию. Он сообщил в суде, что все это время на заводе велась модернизация, отчислялись налоги в бюджет, платилась зарплата и дивиденды.

Симачев напомнил судьям об электронном документе, в котором стояло авторство «Уралхима». Это значит, что файл был создан не следователями, а именно конкурентами.

Адвокат отметил и безграмотное заключение, составленное без соблюдения законодательства. Так, он отметил, что мошенничество в особо крупных размерах не может относится к обвинению, даже по версии «Уралхима». Ведь мошенничеств – хищение средств у потерпевшего, а ТОАЗ продал свой аммиак.

Кроме этого, следователи не смогли установить, куда далее была перепродана продукция, а также по какой стоимости. То есть, состава преступления здесь не имеется, а дело ходит по кругу.

Также защитники сообщили и о давлении СК, которое те применяли в ТОАЗ и его сотрудникам. Симачев рассказал, что старший следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор Михаил Туманов предложил предоставлять ему информацию о ходе работы защиты, а после отказа пригрозил возбуждением уголовного дела.

За первые три недели текущего года следователи, под руководством старшего следователя по особо важным делам СК генерала Туманова, на территории предприятия было проведено восемь обысков. После чего в ТОАЗе не досчитались оригиналов учредительных документов Общества. На предприятии это обосновали тем, что 68-летний оценщик Александр Коренченко, которого привезли в Москву в наручниках и закрыли в СИЗО на два месяца, отказался выдать «Уралхиму» выгодные для него заключения в суде.