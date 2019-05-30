Десять богатейших тюменцев могут год содержать весь город

Десять лидеров рейтинга «ТОП-100 многоимущих Тюмени» владеет активами в размере 35,3 млрд рублей. В то же время доходы в бюджет города в прошлом году составили 30,1 млрд рублей, а расходы — 28 млрд рублей.

Лидером в рейтинге стал владелец ОАО «Тюменская домостроительная компания» Николай Щепелин, чьи активы оцениваются в 7,5 млрд рублей, а выручка — 6,8 млрд рублей.

Топ богатейших жителей Тюмени был составлен на основе выборки крупнейших компаний области. Сотрудники издания уточнили доли собственников в их уставном капитале и определила суммы по ключевым финансовым показателям. Ту же процедуру сотрудники «Нашего города» провели по отношению ко всем компаниям с участием героев рейтинга.