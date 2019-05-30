Двое жителей Екатеринбурга подозреваются в организации подпольного казино

По версии следствия, в период с августа по декабрь прошлого года, действуя по предварительному сговору, двое екатеринбуржцев организовали подпольное казино в коттедже на улице Циолковского в столице Урала. В помещениях коттеджа на регулярной основе проводились азартные игры для гостей с целью извлечения прибыли. Нелегальное заведение было выявлено в ходе оперативных действий сотрудников ФСБ.