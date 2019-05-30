Двое жителей Екатеринбурга подозреваются в организации подпольного казино
Сегодня, 11:06ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает СУ СК по Свердловской области.
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По версии следствия, в период с августа по декабрь прошлого года, действуя по предварительному сговору, двое екатеринбуржцев организовали подпольное казино в коттедже на улице Циолковского в столице Урала. В помещениях коттеджа на регулярной основе проводились азартные игры для гостей с целью извлечения прибыли. Нелегальное заведение было выявлено в ходе оперативных действий сотрудников ФСБ.
Из коттеджа было изъято игорное оборудование (10 игровых автоматов, 5 покерных столов, 1 стол-рулетка, фишки и карты), которое приобщено к материалам дела.
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В настоящий момент осуществляется сбор и закрепление доказательной базы. После чего подозреваемым будет предъявлено обвинение.
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