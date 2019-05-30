Екатеринбургская епархия считает, что городу не хватает храмов

30 мая завершается прием предложений от екатеринбуржцев касательно выбора площадки для строительства Храма святой Екатерины. Жители города прислали чуть более восьми тысяч предложений. Как ранее сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, основная масса предложений не касается столицы Урала. Например, люди предлагают построить храм в Москве или на Марсе. Были даже предложения о строительстве храма в колонии. Всего специалистами отобрано 53 площадки, которые, вероятно, и будут вынесены на голосование.

Касательно предложений свердловчан высказалась пресс-секретарь епархии.

53 площадки под Храм святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов, написала на своей странице в соцсети Анжела Тамбова.

Сейчас в Екатеринбурге насчитывается 61 храм и 30 приходов.