Екатеринбургская епархия считает, что городу не хватает храмов
Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова заявила, что горожанам недостаточно храмов, пишет портал Е1.
30 мая завершается прием предложений от екатеринбуржцев касательно выбора площадки для строительства Храма святой Екатерины. Жители города прислали чуть более восьми тысяч предложений. Как ранее сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, основная масса предложений не касается столицы Урала. Например, люди предлагают построить храм в Москве или на Марсе. Были даже предложения о строительстве храма в колонии. Всего специалистами отобрано 53 площадки, которые, вероятно, и будут вынесены на голосование.
Касательно предложений свердловчан высказалась пресс-секретарь епархии.
53 площадки под Храм святой Екатерины предложено горожанами. О чем это говорит? В том числе и о том, насколько в городе не хватает храмов, написала на своей странице в соцсети Анжела Тамбова.
Сейчас в Екатеринбурге насчитывается 61 храм и 30 приходов.
Напомним, что вопрос о выборе нового места для Храма святой Екатерины был поставлен после ряда пикетов, проведенных жителями Екатеринбурга в защиту сквера у Театра драмы. После обращения президента России Владимира Путина правительство Свердловской области сообщило, что на месте сквера храм строить не будут. На следующий день с полярным заявлением выступил глава Екатеринбурга. Высокинский сказал, что театральный сквер не исключен из списка вариантов под строительство объекта.