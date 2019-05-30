Фонд святой Екатерины презентовал екатеринбургский сквер у Театра драмы с храмом

По проекту, на реконструкцию набережной в сквере планировалось выделить 1,2 млрд рублей. В рамках реконструкции собирались провести озеленение территории от сквера до Макаровского моста, посадить 110 деревьев.

Фонд опубликовал видеоролик, на котором видно, что в сквере было запланировано строительство открытой танцплощадки, скейтпарка, детских площадок и площадок для воркаута.

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