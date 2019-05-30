Фонд святой Екатерины презентовал екатеринбургский сквер у Театра драмы с храмом
Фонд святой Екатерины опубликовал видео, на котором спроектировано как выглядел бы сквер у Театра драмы после строительства храма.
По проекту, на реконструкцию набережной в сквере планировалось выделить 1,2 млрд рублей. В рамках реконструкции собирались провести озеленение территории от сквера до Макаровского моста, посадить 110 деревьев.
Фонд опубликовал видеоролик, на котором видно, что в сквере было запланировано строительство открытой танцплощадки, скейтпарка, детских площадок и площадок для воркаута.
Фонд святой Екатерины собирался построить храм в сквере у Театра драмы. 13 мая в сквере был установлен забор, что вызвало волну протестов противников возведения храма в сквере. Екатеринбуржцы протестовали на протяжении недели. Конфликт удалось исчерпать после предложения президента провести опрос о месте строительства храма. Жители города предложили мэрии 53 новые площадки для строительства.