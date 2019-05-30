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#домахорошо
Фонд святой Екатерины презентовал екатеринбургский сквер у Театра драмы с храмом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Фонд святой Екатерины презентовал екатеринбургский сквер у Театра драмы с храмом

Сегодня, 19:45Общество
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