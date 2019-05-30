В День молодёжи в Тагиле выступит Доминик Джокер, а на День города — Иванушки Int.
Сегодня, 18:12ОбществоФото: matvey.ru/ivanush/
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На День города в Нижнем Тагиле выступит группа Иванушки International, сообщили TagilCity.ru в управлении культуры администрации. Коллектив выступит 10 августа на сцене у КДК «Современник».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Также чиновники сообщили, что в День молодёжи планируется выступление Доминика Джокера, однако контракт с артистом ещё не подписан. Молодёжный праздник в Нижнем Тагиле пройдёт 29 июня.
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Фото: dominick.su
В 2018 году ко Дню города в Нижнем Тагиле планировался концерт Риты Дакоты и Влада Соколовского, но выступил только Соколовский.
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