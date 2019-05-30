На Урале мужчина получил год ограничения свободы за смерть охотника

Следствием установлено, что 31 октября 2018 года Игорь Трифонов находился на коллективной охоте на крупных диких животных. В какой-то момент он повесил на сук дерева в расчехленном состоянии принадлежащее ему огнестрельное оружие — охотничий карабин марки «Тигр». Оружие находилось в заряженном состоянии. Таким образом, мужчина нарушил технику безопасности.

Снимая оружие с дерева, мужчина допустил неосторожность и нажал на спусковой крючок. В результате произошедшего выстрела пострадал другой охотник, находившийся поблизости. От полученного огнестрельного ранения он умер на месте.