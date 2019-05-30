Строительство моста через Тагильский пруд обсудят на общественных слушаниях

Точное время мероприятия будет известно позже. Сейчас мэрия занимается подготовкой конкурсной документации. После проведения слушаний будет объявлен аукцион по поиску подрядчика. Разместить закупку планируют 25 июня, итоги аукциона будут подведены 6–8 августа.

Общая стоимость моста — более четырех миллиардов рублей. Около 1,3 миллиарда рублей в строительство объекта вложит ЕВРАЗ, основное финансирование будет осуществляться из областной казны. В этом году планируется освоить 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на подготовительные работы, перенос инженерных сетей, установку шумозащитных окон в домах близ места строительства.