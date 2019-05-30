Свердловчане не смогли улететь в отпуск из-за овербукинга

Свердловчане должны были улететь сегодня, 30 мая, на самолёте авиакомпании «Азур Эйр». Когда туристы обратились к девушке на стойке регистрации, она сказала, что их нет в списках пассажиров. После часа ожидания фамилии семейной пары появились в списке, им дали посадочные талоны. Однако во время посадки в самолете им сообщили, что для них нет мест.