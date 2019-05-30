Уральский бизнесмен обязал жителей Омска платить за проезд по его земле
Сегодня, 16:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предприниматель из Екатеринбурга выкупил землю в коттеджном поселке Зеленая долина в Омске и обязал жителей платить за проезд по дорогам 120 тысяч рублей в год, сообщает портал «Город55».
Сюжеты: Екатеринбург
Сергей Завражин выкупил у Омского департамента имущественных отношений землю, на которой находятся более восьми улиц, дома, коммуникации и инженерные сети.
По словам жителей поселка, бизнесмен потребовал платить 120 тысяч рублей в год за проезд по дорогам его владения. В противном случае предприниматель пригрозил поставить шлагбаум.
Жители обратились в прокуратуру, которая переадресовала заявление в полицию, однако правоохранительные органы не нашли в действиях Завражина состава преступления, так как бизнесмен действовал в рамках земельного законодательства.
Жители Зеленой долины обратились в суд с требованием расторгнуть договор по продаже участков предпринимателю. Первое судебное разбирательство состоится 4 июня.
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