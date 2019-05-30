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#домахорошо
Уральский бизнесмен обязал жителей Омска платить за проезд по его земле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Уральский бизнесмен обязал жителей Омска платить за проезд по его земле

Сегодня, 16:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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