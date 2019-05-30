Уральский бизнесмен обязал жителей Омска платить за проезд по его земле

Сергей Завражин выкупил у Омского департамента имущественных отношений землю, на которой находятся более восьми улиц, дома, коммуникации и инженерные сети.

По словам жителей поселка, бизнесмен потребовал платить 120 тысяч рублей в год за проезд по дорогам его владения. В противном случае предприниматель пригрозил поставить шлагбаум.

Жители обратились в прокуратуру, которая переадресовала заявление в полицию, однако правоохранительные органы не нашли в действиях Завражина состава преступления, так как бизнесмен действовал в рамках земельного законодательства.