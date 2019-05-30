В Екатеринбурге компания сына экс-депутата задолжала 11,7 миллиона рублей
В картотеке арбитражных дел появилась информация об иске в адрес ООО «Уралэнергостройкомплекс», принадлежавшего сыну бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Игоря Плаксина, пишет портал Е1.
Сумма искровых требований составляет 11,7 миллиона рублей. Согласно данным из картотеки, дело оставлено без движения до 28 июня.
Сейчас директором ООО «Уралэнергостройкомплекс» является Роман Шилов, учредитель — Андрей Катаев. Согласно информации из открытых источников, ранее собственником компании был сын депутата — Михаил Плаксин.
В прошлом году в адрес Игоря Плаксина был продан иск от «Примсоцбанка», сумма требований составляла 300 миллионов рублей. Однако сторонам удалось заключить мировое соглашение.
В марте этого года было заведено уголовное дело из-за недостроенного ЖК «Новый Уктус», строительством которого занималось ООО «Уралэнергостройкомплекс». На счету компании еще два недостроенных жилых комплекса, переданных новым подрядчикам.