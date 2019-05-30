В Екатеринбурге компания сына экс-депутата задолжала 11,7 миллиона рублей

Сумма искровых требований составляет 11,7 миллиона рублей. Согласно данным из картотеки, дело оставлено без движения до 28 июня.

Сейчас директором ООО «Уралэнергостройкомплекс» является Роман Шилов, учредитель — Андрей Катаев. Согласно информации из открытых источников, ранее собственником компании был сын депутата — Михаил Плаксин.

В прошлом году в адрес Игоря Плаксина был продан иск от «Примсоцбанка», сумма требований составляла 300 миллионов рублей. Однако сторонам удалось заключить мировое соглашение.