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#домахорошо
В Екатеринбурге одобрили строительство «золотого» автовокзала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге одобрили строительство «золотого» автовокзала

Сегодня, 18:50ОбществоФото: пресс-служба общества «МАЛЫШЕВА 73»
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