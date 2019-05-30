В Екатеринбурге одобрили строительство «золотого» автовокзала

Результаты экспертизы опубликовало Управление госохраны культурного наследия Свердловской области.

Эксперты сделали вывод, что на участке отсутствуют «ландшафтнотопографические и историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия», соответственно, территория может быть использована для строительства ТЦ и автовокзала.

Комплекс зданий и сооружений появится в районе улиц Белинского, Академика Шварца, Крестинского. Объект, в состав которого войдет Южный автовокзал, займет около 20 гектаров, его стоимость оценивается в 400 млн долларов.