В Екатеринбурге одобрили строительство «золотого» автовокзала
Сегодня, 18:50ОбществоФото: пресс-служба общества «МАЛЫШЕВА 73»
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В Ботаническом районе Екатеринбурга на месте будущего строительства торгово-развлекательного центра с автовокзалом археологи провели историко-культурную экспертизу и не нашли объектов культурного наследия, которые могли бы помещать стройке.
Сюжеты: Екатеринбург
Результаты экспертизы опубликовало Управление госохраны культурного наследия Свердловской области.
Эксперты сделали вывод, что на участке отсутствуют «ландшафтнотопографические и историко-культурные признаки наличия объектов культурного наследия», соответственно, территория может быть использована для строительства ТЦ и автовокзала.
Комплекс зданий и сооружений появится в районе улиц Белинского, Академика Шварца, Крестинского. Объект, в состав которого войдет Южный автовокзал, займет около 20 гектаров, его стоимость оценивается в 400 млн долларов.
В первом варианте проекта автовокзал был с позолотой, однако проектировщики поменяли цвет на белый.
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