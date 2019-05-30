В Красногорске пайщики недовольны главой Союза потребкооперации Вячеславом Губиным
Не так давно в СМИ появилась статья о том, что активы из подмосковных потребительских сообществ реализуются в пользу третьих лиц. В частности, речь шла о МСПК, которым руководит Вячеслав Губин. Он, якобы, выводит активы и реализует их при помощи мошеннических схем.
Так, пайщики утверждают, что Губин переводит районную собственность в областную, а уже после продает ее и получает из этого выгода. Так, он уже за два года купил себе несколько дорогих иномарок, одна из которых - Mercedes-Benz Maybach. Общий ущерб от деятельности Губина составил порядка 25 миллионов рублей, пишет издание “Новые известия”.
В Красногорском райпо предполагают, что их активы ждет та же судьба. Это связано с выгодным расположением, что делает их привлекательными для реализации мошеннических схем.
Руководителя Красногорского ПК Анатолий Гречкосия рассказал о письме. Которое он получал в 2018 году. Оно содержало просьбу о внесении юридического лица МСПК в ряды членов ПК и принятии его в совет представителя областного Союза. Вероятно, это было необходимо для получения контроля над пайщиками и для того, чтобы иметь доступ к крупным проектам.
Интересный факт: Губин уже действовал по подобной схеме в 2007 году, когда возглавлял Люберецкий райпотребсоюз, в составе которого находились пять потребительских обществ. Тогда в собственности организации находились 47 объектов недвижимости, 41 из которых – магазины. Через десять лет, после присоединения двух районов, в собственности организации остался только один участок и пять нежилых помещений.
Однако разрушительная деятельность Губина не помешала ему занять пост главы областного союза. Некоторые предполагают, что «ему помогли». Губин ни раз вызывал интерес у полиции, а также был исключен из партии «Единая Россия». За его небольшой срок «правления», без работы остались тысячи подмосковных жителей. На момент его прихода в системе МСПК было 1350 магазинов, из которых к данному моменту осталось только 489. Только в прошлом году в Шатурском районе продали и списали 27 магазинов.
О ненадлежащем исполнении обязанностей главы МСПК заговорили в Красногорске. Кроме того, Ступинское, Красногорское, Наро-Фоминское, Серпуховское и Химкинское райпо сообщили о желании выйти из состава организации. К их решению присоединились еще несколько районных райпо, где также опасаются повторение участи пострадавших.