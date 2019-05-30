В Нижнем Тагиле отреставрируют памятники героям Великой Отечественной войны
В Нижнем Тагиле на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны потратят более 14 млн рублей. Работы будут выполнены до начала осени, сообщает пресс-служба администрации города.
К 2020 году в Нижнем Тагиле будет отреставрирован памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы ВОВ, который был открыт в 1971 году. По оценке экспертов, необходимо устранить дефекты бетонного постамента и восстановить гранитную облицовку стелы. Также будет выполнен ремонт памятника горнякам в микрорайоне Рудник III Интернационала.
Самые масштабные работы пройдут при реконструкции мемориала воинской славы на Центральном кладбище. Специалисты МКУ «Служба заказчика центрального хозяйства» разработали сметную документацию, согласно которой реконструкция пройдет в три этапа. Сначала восстановят мемориальные зоны, затем благоустроят территории, в завершение выполнят монтаж ограждающих конструкций.
В рамках проекта благоустроят братскую могилу, отремонтируют постамент и дорожки, уложат новую тротуарную плитку, заменят бордюрные камни и восстановят освещение. Общая стоимость работ составит около 14 млн рублей, из которых 200 тысяч рублей пойдут на реконструкцию обелиска Родина-Мать. Работу выполнит скульптор-реставратор Владимир Бекетов.