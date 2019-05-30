В Нижнем Тагиле отреставрируют памятники героям Великой Отечественной войны

К 2020 году в Нижнем Тагиле будет отреставрирован памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы ВОВ, который был открыт в 1971 году. По оценке экспертов, необходимо устранить дефекты бетонного постамента и восстановить гранитную облицовку стелы. Также будет выполнен ремонт памятника горнякам в микрорайоне Рудник III Интернационала.

Самые масштабные работы пройдут при реконструкции мемориала воинской славы на Центральном кладбище. Специалисты МКУ «Служба заказчика центрального хозяйства» разработали сметную документацию, согласно которой реконструкция пройдет в три этапа. Сначала восстановят мемориальные зоны, затем благоустроят территории, в завершение выполнят монтаж ограждающих конструкций.