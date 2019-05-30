В Свердловской области не хватает врачей и сотрудников скорой помощи

По Екатеринбургу статистика лучше и является средней по стране. Хуже всего на севере региона, чем ближе к Екатеринбургу, тем ситуация лучше. Но в некоторых моногородах штат полностью укомплектован.Информацию о недостатке врачей заявил на пресс-конференции вице-губернатор Павел Креков, сообщает «66.ru». По его словам, больше всего не хватает психиатров и онкологов.

— В ближайшие четыре года мы должны снять остроту кадрового вопроса. Он не будет снят полностью, но войдет в нормальный режим. Коэффициент 1,3 — рабочий. Но в ряде случаев хорошо, когда у каждого врача будет одна ставка. Особенно это касается хирургов и кардиологов, их работа высоко оплачивается, и многое зависит от качества их услуг.заявил Павел Креков