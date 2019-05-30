Защитники сквера в Екатеринбурге опубликовали список своих представителей в гордуме
Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список людей, которые представят сторону защитников сквера у Театра Драма на рабочем заседании с депутатами гордумы и своими оппонентами. Решаться будет вопрос о референдуме либо опросе.
Площадкой для обсуждения станет городская дума. Представлять противников застройки будут 10 человек. Участники заявили, что надеются на конструктивный разговор, и пообещали освещать происходящее.
Бакланова Ксения, юрист, представитель движения «Парки и скверы Екатеринбурга»,
Балтина Анна, преподаватель, представитель движения «Парки и скверы Екатеринбурга»,
Иванова Полина, архитектор, арх-группа «Подельники»,
Киселев Константин, кандидат философских наук, общественный деятель, политолог,
Маликова Наталья, директор независимого исследовательского центра социальных технологий «Оптима»,
Мосин Алексей, доктор исторических наук, профессор,
Москвин Дмитрий, кандидат политических наук, общественный деятель,
Петрова Екатерина, член Общественной палаты города Екатеринбурга,
Сродных Татьяна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ,
Цариков Александр, радиоведущий, журналист.
Напомним, что в Екатеринбурге с 13 мая проходили стихийные акции протеста, когда вокруг площадки у Театра драмы был поставлен забор для строительства храма святой Екатерины. Пикеты прекратились только после предложения президента России Владимира Путина о проведении голосования. Мэрия Екатеринбурга открыла прием предложений от горожан касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Театральном сквере храма не будет. На следующий день мэр города выступил с противоположным заявлением, сказав, что сквер у Театра драмы не вычеркнут из списка рассматриваемых вариантов.