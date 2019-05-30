Защитники сквера в Екатеринбурге опубликовали список своих представителей в гордуме

Напомним, что в Екатеринбурге с 13 мая проходили стихийные акции протеста, когда вокруг площадки у Театра драмы был поставлен забор для строительства храма святой Екатерины. Пикеты прекратились только после предложения президента России Владимира Путина о проведении голосования. Мэрия Екатеринбурга открыла прием предложений от горожан касательно нового места для строительства Храма святой Екатерины. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Театральном сквере храма не будет. На следующий день мэр города выступил с противоположным заявлением, сказав, что сквер у Театра драмы не вычеркнут из списка рассматриваемых вариантов.