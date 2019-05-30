Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Защитники сквера в Екатеринбурге опубликовали список своих представителей в гордуме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
47487741362 2ddef4dd88 k%5b1%5d

Защитники сквера в Екатеринбурге опубликовали список своих представителей в гордуме

Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе