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#домахорошо
Житель Магадана создал сайт для наглядного сравнения городского долга и доходов мэра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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1506661736 oct 3565 22

Житель Магадана создал сайт для наглядного сравнения городского долга и доходов мэра

Сегодня, 23:05ОбществоФото: magadangorod.ru
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