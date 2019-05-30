Житель Магадана создал сайт для наглядного сравнения городского долга и доходов мэра

На главной (и единственной) странице сайта установлены информеры, где показаны численность населения области и Магадана, размер городского и областного долга (в общем количестве, в пересчёте на каждого жителя и в количестве колымского золота) и доход главы Магадана Юрия Гришана.

Согласно информации «Магаданского счётчика», на конец мая колымская столица должна примерно 2 млрд рублей (около 21 тысячи на каждого жителя). Задолженность по области превысила 14 млрд, что в пересчёте на каждого жителя равняется 104 тыс. рублей. Юрий Гришан заработал со дня назначения почти 15 млн рублей.