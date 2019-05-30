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#домахорошо
Житель Нижнего Тагила пожаловался Путину на школу с болотом и лягушками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Житель Нижнего Тагила пожаловался Путину на школу с болотом и лягушками

Сегодня, 17:32ОбществоФото: Скриншот с видео «Обращение к президенту - школа №71 Нижний Тагил»
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