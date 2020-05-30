Куйвашев: отдельный вход в магазинах на Урале не станет «выходом» из самоизоляции
Сегодня, 20:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уральцы попросили губернатора Евгения Куйвашева дать возможность работать непродовольственным магазинам с отдельным входом. Такие просьбы неоднократно поступали главе региона в соцсетях.
Сюжеты: Коронавирус
Однако Куйвашев отметил, что отдельный вход не станет панацеей для объектов торговли. Ведь для минимизации рисков, «нeобходимо сегoдня очeнь многoе сдeлать». Например, некоторые торговые точки, которым разрешили работать в условиях пандемии, не соблюдают предписанные санитарные нормы и правила.
Рабoта ведeтся спустя рукава, нарушeния допускаются, магазины штpафуют и закpывают. Давайте сoберем вoлю в кулак, написал губернатор.
Поэтому, объяснил Куйвашев, и было принято решение о введении санитарных деклараций.
Режим ограничений в Свердловской области продлён до 1 июня включительно.
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