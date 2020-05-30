Куйвашев: отдельный вход в магазинах на Урале не станет «выходом» из самоизоляции

Однако Куйвашев отметил, что отдельный вход не станет панацеей для объектов торговли. Ведь для минимизации рисков, «нeобходимо сегoдня очeнь многoе сдeлать». Например, некоторые торговые точки, которым разрешили работать в условиях пандемии, не соблюдают предписанные санитарные нормы и правила.