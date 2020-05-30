Первая летняя неделя на Урале будет прохладной и дождливой
Сегодня, 17:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Уральский гидрометцентр озвучил предварительный прогноз погоды в Свердловской области на июнь.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации синоптиков, начиная с 31 мая регион окажется в зоне атмосферного фронта. Уральцев ждёт облачная погода с дождём. Температура воздуха днём будет плюс 12 – 17 градусов, ночью – значительно холоднее, местами в Свердловской области до нуля.
Наименьшим влияние фронта будет на севере региона. Такая погода продержится в области около шести дней.
В среднем температура воздуха будет на градус-полтора выше средней климатической нормы по региону.
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