Первая летняя неделя на Урале будет прохладной и дождливой

По информации синоптиков, начиная с 31 мая регион окажется в зоне атмосферного фронта. Уральцев ждёт облачная погода с дождём. Температура воздуха днём будет плюс 12 – 17 градусов, ночью – значительно холоднее, местами в Свердловской области до нуля.

Наименьшим влияние фронта будет на севере региона. Такая погода продержится в области около шести дней.