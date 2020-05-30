Самоизоляция, день шестидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Уже два месяца в Свердловской области действует режим самоизоляции. Количество заболевших в Нижнем Тагиле растет, а горожане стали чаще обращаться к губернатору региона Евгению Куйвашеву. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле увеличилось еще на 16 человек. Так, общее число зараженных составляет 159 человек.
Люди продолжают обращаться с жалобами к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram.
Одна из горожанок пожаловалась на отсутствие работы и денег из-за пандемии коронавируса. Ответ от главы региона был получен.
Ранее стало известно о том, что произошедшая несколько дней назад в магазине «Галамарт» давка из-за кастрюль в 99 рублей заинтересовала прокуратуру. Один из подписчиков губернатора попросил его обратить внимание на то, что происходит в этом магазине.
Еще одна тагильчанка пожаловалась, что не может поставить прививку от клеща до 3 июня, процедура осуществляется по предварительной записи, а из больницы не перезванивают.
Пандемия COVID-19 внесла свои корректировки в жизнь людей и различные сферы бизнеса. Что стало со сферой туризма в Свердловской области за период действия ограничений? Сможет ли она восстановить работу, и поедут ли тагильчане на отдых — в материале TagilCity.ru.
Индекс самоизоляции граждан, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,3 балла. Это означает, что на улице очень много людей. В течение дня он держался на уровне 2,0-2,2 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, она не может использоваться для оценки среднего количества людей на улицах.
В Свердловской области, по данным на 30 мая, за сутки подтвержден 261 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 5184 человек. Из них 2142 человека выздоровели, еще 26 скончались.