Самоизоляция, день шестидесятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле увеличилось еще на 16 человек. Так, общее число зараженных составляет 159 человек.

Люди продолжают обращаться с жалобами к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram.

Одна из горожанок пожаловалась на отсутствие работы и денег из-за пандемии коронавируса. Ответ от главы региона был получен.

Тагильчанка пожаловалась Куйвашеву на отсутствие работы и денег из-за коронавируса

Ранее стало известно о том, что произошедшая несколько дней назад в магазине «Галамарт» давка из-за кастрюль в 99 рублей заинтересовала прокуратуру. Один из подписчиков губернатора попросил его обратить внимание на то, что происходит в этом магазине.

Комментарий о Галамарте Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Еще одна тагильчанка пожаловалась, что не может поставить прививку от клеща до 3 июня, процедура осуществляется по предварительной записи, а из больницы не перезванивают.

Комментарий о прививках Фото: личная страница в Instagram Евгения Куйвашева

Пандемия COVID-19 внесла свои корректировки в жизнь людей и различные сферы бизнеса. Что стало со сферой туризма в Свердловской области за период действия ограничений? Сможет ли она восстановить работу, и поедут ли тагильчане на отдых — в материале TagilCity.ru.

«Мы все пострадали». Смогут ли жители Нижнего Тагила поехать на отдых этим летом?

Индекс самоизоляции граждан, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,3 балла. Это означает, что на улице очень много людей. В течение дня он держался на уровне 2,0-2,2 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет информацию для ознакомления, она не может использоваться для оценки среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

В Свердловской области, по данным на 30 мая, за сутки подтвержден 261 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 5184 человек. Из них 2142 человека выздоровели, еще 26 скончались.