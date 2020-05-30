В Екатеринбурге компания по изготовлению мотоэкипировки шьет медицинские маски

По его словам, компания Dragonfly Виктора Уткина шила мотоэкипировку. В ее костюмах участвовали в соревнованиях, к примеру, известные уральские гонщики Дмитрий Тагиров и Сергей Карякин.

Но коронавирус изменил все. Перестали работать дилеры, сократились заказы, выручка упала вдвое, стало не хватать оборотных средств. Уткин не растерялся. Он не закрыл компанию, а полностью ее перестроил — уже три месяца Dragonfly шьет медицинские маски. Дела идут хорошо, ребята стараются, заказов много: чтобы их выполнить даже пришлось нанять дополнительных сотрудников! написал Евгений Куйвашев.