В Екатеринбурге компания по изготовлению мотоэкипировки шьет медицинские маски
В Екатеринбурге, компания, занимавшаяся ранее изготовлением мотоэкипировки, начала во время пандемии коронавируса шить медицинские маски. Об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По его словам, компания Dragonfly Виктора Уткина шила мотоэкипировку. В ее костюмах участвовали в соревнованиях, к примеру, известные уральские гонщики Дмитрий Тагиров и Сергей Карякин.
Но коронавирус изменил все. Перестали работать дилеры, сократились заказы, выручка упала вдвое, стало не хватать оборотных средств. Уткин не растерялся. Он не закрыл компанию, а полностью ее перестроил — уже три месяца Dragonfly шьет медицинские маски. Дела идут хорошо, ребята стараются, заказов много: чтобы их выполнить даже пришлось нанять дополнительных сотрудников! написал Евгений Куйвашев.
Губернатор отметил, что предприниматель регулярно получает помощь Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). При его содействии компания в 2020 году получила льготный лизинг на новое производственное оборудование в размере 2,6 миллионов рублей.