В Екатеринбурге почти у 400 детей подтвержден коронавирус

Кроме того, на заседании сообщили, что за период с 13 апреля по 28 мая полицейскими было составлено больше 2,5 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции и масочного режима. Суды рассмотрели 255 дел и назначили штрафы на общую сумму в 533 тысячи рублей. За это же время проведена проверка более 1600 торговых точек. Нарушения выявлены в 253 из них.