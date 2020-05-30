В Екатеринбурге почти у 400 детей подтвержден коронавирус

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Вчера, 29 мая, прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом, на котором было озвучено точное количество зараженных в Екатеринбурге, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В пресс-службе мэрии города изданию рассказали, что в Екатеринбурге, по последним данным, насчитывается 3360 зараженных, из них 377 детей.
Отмечается, что самое большое количество случаев заражения коронавирусом наблюдается в Орджоникидзевском и Кировском районе города. Меньше всего заболевших выявлено в Октябрьском районе.
Кроме того, на заседании сообщили, что за период с 13 апреля по 28 мая полицейскими было составлено больше 2,5 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции и масочного режима. Суды рассмотрели 255 дел и назначили штрафы на общую сумму в 533 тысячи рублей. За это же время проведена проверка более 1600 торговых точек. Нарушения выявлены в 253 из них.
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