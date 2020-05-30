В Нижнем Тагиле спасатели показали найденный на НТМК снаряд

Он был обнаружен вчера, во время проведения земляных работ.

Напомним, вчера в ЕДДС в полдень поступило сообщение, что на территории Нижнетагильского металлургического комбината найден похожий на снаряд предмет. Прибывшие специалисты установили, что он является болванкой от снаряда. Его увезли, чтобы в дальнейшем утилизировать.