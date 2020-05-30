В Нижнем Тагиле спасатели показали найденный на НТМК снаряд
Сегодня, 09:38ОбществоФото: МБУ "Центр защиты населения"
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Спасатели Нижнего Тагила показали найденный на территории НТМК снаряд, сообщил TagilCity.ru руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Он был обнаружен вчера, во время проведения земляных работ.
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Напомним, вчера в ЕДДС в полдень поступило сообщение, что на территории Нижнетагильского металлургического комбината найден похожий на снаряд предмет. Прибывшие специалисты установили, что он является болванкой от снаряда. Его увезли, чтобы в дальнейшем утилизировать.
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