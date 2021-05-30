Фото худших школьных туалетов России исчезли с сайта конкурса и вернулись

Конкурс от бренда бытовой химии Domestos на самые грязные и некомфортные туалеты в российских школах под названием «Терпеть нельзя учиться» завершился удалением всех фото с сайта проекта.
После того, как об этом факте написали сразу несколько СМИ, изображения участников отбора вернулись на сайт.
По итогам открытого голосования были выбраны шесть самых худших туалетов. Ими стали уборные в гимназии Гусь-Хрустального, в школах Чебоксар, Междуреченска, Ростовской области, Волгограда и Нефтекамска.
Именно эти объекты удостоены главного приза состязания — полноценного ремонта за счет компании-организатора.
Все остальные участники, а это порядка 150 образовательных учреждений, будут обеспечены годовым запасом чистящего средства.
Напомним, в конкурсе на самый грязный и некомфортный школьный туалет в рамках всероссийского конкурса приняли участие несколько свердловских школ. В том числе из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесного и Двуреченска.