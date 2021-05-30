Убийство новорожденных котят и новый пожар на НТМК. Итоги дня в Свердловской области

В начале недели в Свердловской области ожидается холодная, ветреная и дождливая погода. 31 мая в регион придут грозы, также местами возможно выпадение града и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. На этот день в областном МЧС объявлено штормовое предупреждение. С 1 по 4 июня прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до +17 днем и опустятся до +5 ночью. 5 июня ожидается до +23 градусов, без осадков, но 6 июля вновь вернутся дожди.