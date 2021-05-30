В Международном конкурсе «Филантроп» приняли участие жители 53 регионов России

В Международном конкурсе «Филантроп» приняли участие жители 53 регионов России
В Международном конкурсе «Филантроп» приняли участие жители 53 регионов России
Сегодня, 10:56ОбществоФото: скриншот трансляции вручения премии "Филантроп" на сайте filantrop.ru
В Международном конкурсе «Филантроп» приняли участие жители 53 регионов России. Премию вручили людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусства.

Церемония награждения Международной премии «Филантроп», которая должна была состояться еще в 2020 году, прошла 27 мая в новом, дистанционном формате. Заявки на участие в конкурсе, подали 476 человек — жители России, а также Италии, Беларуси и Тайваня, имеющие инвалидность. Проблемы со здороьем не помешали им добиться успеха в области культуры и искусства.

Участники оценивались по трем основным номинациям: литературное творчество, исполнительское и изобразительное искусство. Организаторами проекта выступают Фонд «Филантроп» и Всероссийское общество инвалидов, а особую поддержку оказывает Торгово-промышленная палата России.

Меценатство в нашей стране имеет серьезные корни с дореволюционных времен и оно слава богу никуда не ушло, российские бизнесмены как были людьми, которые нацелены на меценатство, так в большинстве своем такими и остались, отметил Президент ТПП РФ, председатель Совета попечителей премии «Филантроп» Сергей Катырин.

Премия вручается один раз в два года. Более, чем за 20 лет существования конкурса, в нем поучаствовало более 10 тысяч человек из 36 стран мира.

Лауреатами стали свыше 400 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Мы благодарны ТПП, которая выступает таким двигателем филантропии, чтобы оценивали творчество, а награждал бизнес, это правильно, резюмировал председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.

Новый конкурсный отбор на сосискание премии «Филантроп» стартует 3 декабря 2021 года. Двенадцатая по счету церемония пройдет 23 мая 2023 года.

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