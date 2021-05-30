В Международном конкурсе «Филантроп» приняли участие жители 53 регионов России

Церемония награждения Международной премии «Филантроп», которая должна была состояться еще в 2020 году, прошла 27 мая в новом, дистанционном формате. Заявки на участие в конкурсе, подали 476 человек — жители России, а также Италии, Беларуси и Тайваня, имеющие инвалидность. Проблемы со здороьем не помешали им добиться успеха в области культуры и искусства.