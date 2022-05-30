Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах провела полиция Нижнего Тагила

Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах провела полиция Нижнего Тагила
Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах провела полиция Нижнего Тагила
Сегодня, 13:23ОбществоФото: pixabay.com
Тагильская полиция провела проверку из-за проткнутых колес на 10 автомобилях на Вагонке после публикации TagilCity.ru.

Тагильчане, которым неизвестные прокололи колеса на машинах в начале мая на Вагонке, не стали обращаться в полицию.

По информации, размещенной в СМИ, была организована проверка. Полицейские установили собственника данного автотранспортного средства, однако с заявлением в правоохранительные органы хозяин автомобиля обращаться не стал, рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:TagilCity.ru

Напомним, в начале мая подписчица TagilCity.ru сообщила, что хулиганы прокололи колеса на нескольких автомобилях у дома на Ленинградском проспекте, 2. Другая тагильчанка рассказала, что ей пришлось почти весь день провести в шиномонтажной мастерской, чтобы починить колесо, которое неизвестный порезал ножом в тот же день.

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