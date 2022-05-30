В Московской области впервые в России появились электронные карты перевозчиков

По её словам, теперь для осуществления перевозок предпринимателю необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Об этом пишет 360tv.ru.
«Ранее документ нужно было получать на бланке строгой отчетности в МФЦ. Теперь свидетельство и карта маршрута поступят в виде электронной карты с QR-кодом в личный кабинет на портале», — отметила министр.
Отмечается, что воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым нужно получить дубликат утерянных документов или переоформить ранее выданные документы.
Электронная карта с QR-кодом позволяет узнать данные о перевозчике и маршрут его движения. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту выдается на пять лет. Услуга предоставляется бесплатно.