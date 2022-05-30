В Пермском крае рассмотрят иск подрядчика к ПЗСП из-за некачественных конструкций

В арбитражном суде Пермского края началось рассмотрение иска строительной компании «КВАРТАЛ-С» к АО «Специализированный застройщик «ПЗСП» в связи с некачественной работой. Сумма иска — 577,5 тысячи рублей. Третьим лицом в споре выступает «Специализированный застройщик «Водники», который является подразделением ПЗСП.

Как сообщает properm.ru, основное слушание этого дела назначено на 6 июля. Возникновение судебного спора связано с облицовкой и межквартирными перегородками системы KNAUF. Их для установки в строящийся жилой комплекс на улице Адмирала Ушакова, 65 обязан был поставить ПЗСП. Но в связи с неудовлетворительным качеством изделий они приняты не были. Ответчик на направленный запрос о сути спора на момент публикации не ответил. По информации официального сайта ПЗСП, он и есть застройщик данного комплекса, а «КВАРТАЛ-С» — его субподрядчик. Срок его сдачи комплекса намечен на конец 2022 — начало 2023 года. В данный момент там устанавливаются внутренние перегородки. Кроме строительных работ, компания «КВАРТАЛ-С» осуществляет технический и строительный контроль. В связи с заключенным в 2010 году между ООО «Кнауф Маркетинг Краснодар», ОАО «ПЗСП» и компанией «ОТДЕЛ.kа» трехсторонним соглашением о стратегическом партнерстве на качественные строительно-отделочные материалы KNAUF на объектах ПЗСП были предусмотрены партнерские цены.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter