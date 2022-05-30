Вассерман порекомендовал «искать закономерности» в материалах для подготовки к ЕГЭ

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в рамках беседы с NEWS.ru дал совет старшеклассникам, заканчивающим школу в этом году, — «искать закономерности» в материалах при подготовке к ЕГЭ.

Политик напоминает, что такой принцип — «самостоятельно искать и понимать закономерности» — являлся основополагающим в системе классического образования. А сейчас, на протяжении почти четверти века, образовательный процесс представляет собой «заучивание фактов без изучения связей между ними». Как сообщает NEWS.ru, парламентарий советует выпускникам, пока у них осталось время на подготовку, изучить «серьезные книги, где подобные закономерности объясняются». По мнению Вассермана, чтобы ученик понял, что треугольник со сторонами 3,4 и 5 — прямоугольный — понадобится не намного меньше усилий, чем, чтобы понять хотя бы одно из множества доказательств теоремы Пифагора, на основе которого информация о прямоугольном треугольнике становится максимально понятной и очевидной. Для лучшего запоминания исторических фактов также на помощь придет понимание движущих процессов. Так, эксперт упомянул о крахе Византии, который напрямую связан с крестовыми походами из Западной Европы против главных торговых партнеров Восточной Римской империи, арабов. Таким образом, ученики, сдающие историю, должны понимать, что оба захвата Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов (первый из них — в 1096 году). И если в ЕГЭ попадется такой вопрос с несколькими вариантами ответов, можно будет сразу же исключить даты раньше 1100 года.

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