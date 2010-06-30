26 тысяч жителей г. Нижний Тагил поставили прививки от Гепатита Б

За 4 года проведения вакцинации удалось снизить заболеваемость острым Гепатитом Б в 8 раз. Количество смертей уменьшилось в 10 раз, а средняя продолжительность жизни увеличилась на треть года. На сегодня закончился второй этап прививочной компании. По второй прививке получили 26 тысяч тагильчан и 3 тысячи жителей Пригорода. Третий этап вакцинации стартует осенью. Как рассказала специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребназора Александра Тиунова, прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства.