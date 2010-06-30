Дэвида Бекхэма и Робби Вильямса хотят увековечить на банкнотах

Всего в списке возможных кандидатур, изображения которых могут украсить фунты стерлингов, 149 имен. Среди них Уинстон Черчилль и адмирал Нельсон. Правда, по словам главного кассира Банка Англии Эндрю Бейли, Робби Вильямсу и Дэвиду Бекхэму вряд ли удастся попасть на банкноты в ближайшее время, так как при выборе кандидатуры предпочтение отдадут знаменитостям, которые не только внесли вклад в жизнь британского общества, но и умерли.