Энергетики НТЭС помогли устранить аварийную ситуацию на Баранче

В час ночи, 29 июня, у жителей Нижнего Тагила и других населенных пунктов Горнозаводского округа погасли федеральные телеканалы. Баранчинская телевышка оказалась обесточенной из-за того, что на подстанции вышел из строя силовой трансформатор, резервный же прекратил работу ранее. Заложниками этого стали и 10 тысяч жителей поселка Баранчинский, которые остались без света и воды. Первыми на помощь пришли энергетики НТЭС. На аварийный объект прибыли 15 тагильских энергетиков. А в поселок доставили генератор, позволивший возобновить водоснабжение. В 18-30 один из трансформаторов удалось запустить, и огромная телеаудитория вернулась к просмотру телепередач, в том числе футбольных матчей, а у жителей поселка появился свет, рассказала помощник директора по связям со общественностью НТЭС МРСК Урала Елена Пишванова.