Контроль над качеством вина из Молдавии ужесточит Роспотребнадзор
30 июня 2010, 15:32ОбществоArtem
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Ранее санитарная служба выявила несколько крупных партий алкоголя, которые не соответствовали требованиям безопасности и качества.
Об этом сообщает «Интерфакс». В 2006 году по инициативе российской санитарной службы уже вводился запрет на ввоз вин из Молдавии, в которых были обнаружены вредные примеси. Действие запрета длилось до ноября 2007 года. Тогда же был введен запрет на грузинский алкоголь. Его в России до сих пор купить нельзя.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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