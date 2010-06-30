Контроль над качеством вина из Молдавии ужесточит Роспотребнадзор

Об этом сообщает «Интерфакс». В 2006 году по инициативе российской санитарной службы уже вводился запрет на ввоз вин из Молдавии, в которых были обнаружены вредные примеси. Действие запрета длилось до ноября 2007 года. Тогда же был введен запрет на грузинский алкоголь. Его в России до сих пор купить нельзя.