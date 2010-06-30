Милиционеру г. Нижний Тагил попытались продать пистолет
30 июня 2010, 15:44ОбществоArtem
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В 10 утра сотрудник милиции возвращался с работы домой.
На остановке «Островского» к нему подошел мужчина и предложил купить газовый пистолет за 500 рублей. Правоохранитель был в штатском, поэтому продавец не понял, кому предлагает оружие. Покупатель не растерялся, сказав, что нет с собой денег, позвонил напарнику, который в этот момент находился на дежурстве. По телефону милиционер разыграл целый спектакль, так что у продавца не возникло никаких сомнений, при этом сумел сообщить коллеге где и что происходит. Подоспевшие оперативники задержали неопытного торговца оружием. В отделении милиции задержанный пояснил, что пистолет украл у хозяина квартиры, в которой делал ремонт.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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