Милиционеру г. Нижний Тагил попытались продать пистолет

На остановке «Островского» к нему подошел мужчина и предложил купить газовый пистолет за 500 рублей. Правоохранитель был в штатском, поэтому продавец не понял, кому предлагает оружие. Покупатель не растерялся, сказав, что нет с собой денег, позвонил напарнику, который в этот момент находился на дежурстве. По телефону милиционер разыграл целый спектакль, так что у продавца не возникло никаких сомнений, при этом сумел сообщить коллеге где и что происходит. Подоспевшие оперативники задержали неопытного торговца оружием. В отделении милиции задержанный пояснил, что пистолет украл у хозяина квартиры, в которой делал ремонт.