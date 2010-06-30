Платить за свет с завтрашнего дня придется больше. Но не всем
30 июня 2010, 16:03ОбществоArtem
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1-го июля в Свердловской области вступают в действие новые нормативы потребления электроэнергии.
Об этом сообщил руководитель РЭК Владимир Гришанов. Увеличение норматива будет зависеть от типа жилого здания. Значительнее всего нормативы потребления увеличатся для горожан, чьи дома оборудованы и лифтами, и электроплитами. Поэтому специалисты советуют устанавливать электросчетчики. Это будет выгоднее. Сегодня в домах, где одни квартиры оборудованы счетчиками, а другие нет, добросовестным потребителям часто приходится оплачивать общедомовые расходы и за себя, и за своих соседей, отмечает ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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