Платить за свет с завтрашнего дня придется больше. Но не всем

Об этом сообщил руководитель РЭК Владимир Гришанов. Увеличение норматива будет зависеть от типа жилого здания. Значительнее всего нормативы потребления увеличатся для горожан, чьи дома оборудованы и лифтами, и электроплитами. Поэтому специалисты советуют устанавливать электросчетчики. Это будет выгоднее. Сегодня в домах, где одни квартиры оборудованы счетчиками, а другие нет, добросовестным потребителям часто приходится оплачивать общедомовые расходы и за себя, и за своих соседей, отмечает ntagil.org.