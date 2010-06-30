Получателям социальных пенсий г. Нижний Тагил будет проведена индексация

Они увеличатся на 3,41%. Этот перерасчет коснется 7,5 тысяч получателей пенсий в Нижнем Тагиле и Пригородном районе. Кроме социальных пенсий увеличатся государственные пенсии отдельным категориям граждан, размер которых определяется исходя из размера социальной пенсии. В результате перерасчета средний размер увеличения составит 176 рублей. Так, социальные пенсии в среднем вырастут на 166 рублей, пенсии инвалидов войны - на 303 рубля, пенсии участников войны - на 265 рублей, пенсии вдов военнослужащих, погибших вследствие военной травмы - на 219 рублей.Кроме этого, с июля увеличатся размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения граждан, установленного за высокие достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, а также размеры других выплат, расчет которых производится исходя из размера социальной пенсии.