Среди травмированных в перевернувшемся автобусе жителей г. Нижний Тагил нет

В результате аварии травмировано 7 человек. Все они были доставлены в больницу города Кушва. Там рассказали, что все пострадавшие – жители Красноуральска. 5 человек от госпитализации отказались. Им была оказана медпомощь, и люди отправились домой. В больнице остались двое - мама с ребенком. Напомню, автокатастрофа произошла сегодня в 7.45 утра. Пассажирский автобус Хёндай, следовавший рейсом 620 Красноуральск – Нижний Тагил слетел в кювет и опрокинулся. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали угрозу возгорания – из бензобака текло топливо, рассказала сотрудник пресс-центра областного МЧС Алина Хасанова.