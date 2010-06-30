Среди травмированных в перевернувшемся автобусе жителей г. Нижний Тагил нет
По предварительным данным, тагильчан среди пострадавших в аварии с пассажирским автобусом на трассе Екатеринбург-Серов, недалеко от города Кушва, нет.
В результате аварии травмировано 7 человек. Все они были доставлены в больницу города Кушва. Там рассказали, что все пострадавшие – жители Красноуральска. 5 человек от госпитализации отказались. Им была оказана медпомощь, и люди отправились домой. В больнице остались двое - мама с ребенком. Напомню, автокатастрофа произошла сегодня в 7.45 утра. Пассажирский автобус Хёндай, следовавший рейсом 620 Красноуральск – Нижний Тагил слетел в кювет и опрокинулся. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали угрозу возгорания – из бензобака текло топливо, рассказала сотрудник пресс-центра областного МЧС Алина Хасанова.
Как выяснилось, его подрезал 56-летний водитель Mazdа. Позже этот автомобиль задержали в районе Невьянска. При этом, как отмечает Накануне.Ру, признать водителя «Мазды», спровоцировавшего ДТП нарушителем сотрудники Госавтоинспекции не смогут. Но участь водителя, из-за которого пострадали семь пассажиров автобуса, может решить суд.
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